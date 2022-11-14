Ünlü oyuncu Nurettin Uçar'ın acı günü... Taksim'deki saldırıda eski eşini ve kızını kaybetti, paylaşımı yürekleri dağladı
Oyuncu Nurettin Uçar, 13 Kasım Pazar akşamı İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda eski eşini ve kızını kaybetti. Yaşadığı acıyla yıkılan oyuncu, sosyal medya hesabından kızının fotoğrafını yayımlayarak "Kabrin nur mekanın cennet olsun datlu kızım" ifadelerini kullandı.
İstanbul'un göbeği Taksim, İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.
Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yağmur Uçar’ın babasının ise ünlü oyuncu Nurettin Uçar olduğu öğrenildi.
"DATLU KIZIM..."
Saldırıda eski eşini ve kızını kaybeden dizi oyuncusu Nurettin Uçar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yürekleri dağladı.
Uçar, henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden kızı Yağmur Uçar’ın fotoğrafını paylaşarak, "Kabrin nur mekânın cennet olsun 'datlu kızım.' Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirinevler Ulu Camii'nde" ifadelerini kullandı.
Acılı babanın paylaşımının altına binlerce yorum ve başsağlığı mesajları geldi.
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