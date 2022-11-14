Ünlü oyuncu Nurettin Uçar'ın acı günü... Taksim'deki saldırıda eski eşini ve kızını kaybetti, paylaşımı yürekleri dağladı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 12:55

İstanbul'un göbeği Taksim, İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım saat 16.20'de patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.

Türkiye'yi yasa boğan hain saldırıda anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yağmur Uçar’ın babasının ise ünlü oyuncu Nurettin Uçar olduğu öğrenildi.

"DATLU KIZIM..."

Saldırıda eski eşini ve kızını kaybeden dizi oyuncusu Nurettin Uçar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yürekleri dağladı.

Uçar, henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden kızı Yağmur Uçar’ın fotoğrafını paylaşarak, "Kabrin nur mekânın cennet olsun 'datlu kızım.' Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirinevler Ulu Camii'nde" ifadelerini kullandı.

Acılı babanın paylaşımının altına binlerce yorum ve başsağlığı mesajları geldi.