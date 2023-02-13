Ünlü oyuncu Ogün Kaptanoğlu, küçük Şevket'in arama kurtarma çalışmasına katıldı: 'Az kaldı abiciğim...'

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:34

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 18:08

Diriliş Ertuğrul, Kardeşlerim, Deli Gönül, gibi dizilerde rol alan oyuncu Ogün Kaptanoğlu, arama kurtarma çalışmaları için Hatay’a gitti. Ünlü oyuncu küçük Şevket’i ve ablasının enkaz altından çıkarılma görüntülerini paylaştı.

Küçük Şevket’in "5 dakika sonra kaldıracak mısınız" sorusuna Kaptanoğlu, "5 dakika bilemedin 10 dakika sonra sizi çıkaracağız oradan. Az kaldı abiciğim" yanıtını verdi.

'HALİME'NİN SÖYLEDİKLERİNİ UNUTAMAYACAĞIZ'

KİF Arama Kurtarma ve ilk yardım ekibi olarak Hatay’ın Defne bölgesine ağır hava koşulları nedeniyle 19 saatte gittiklerini belirten Kaptanoğlu, Afetin 38. saatinde çalışmaya başladıklarını belirterek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Maalesef son ana kadar kardeşi için direnen Halime'yi ambulansa alırken tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Şevket'in kurtulduğunu gören Halime'nin sevindiğini gördük, söylediklerini unutamayacağız.. sonra huzurla aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz. Üzülerek söylemeliyiz ki, Şevket anne, baba, abla ve kız kardeşini kaybetti. Düşünmekten insan kendini alamıyor, keşke elimizde ki imkânlar ve zaman bizden yana olsaydı."

'TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞ OLSUN'

"Tarifi mümkün olmayan duygularımızla, tüm ekip arkadaşlarıma, bizimle omuz omuza çalışan Bolu Komando'dan asker kardeşlerime ve kendi kayıplarının acısını yaşarken bizimle enkaza girip mücadele eden Nihat kardeşime selam olsun" diyen ünlü oyuncu, "İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor. Türk Milletinin başı sağ olsun, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.