Ergin Ataman'dan EURO 2024 açıklaması: 'Bizim bir Ronaldomuz yok'

Yayınlanma: 24.06.2024 - 20:54

Güncelleme: 24.06.2024 - 20:54

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Esas güçlü kadromuzla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayamıyoruz. 5 oyuncumuz NBA'de şu an. Onlar da çok istekli şu anda. Onlarla birlikte 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tam kadro şekilde madalya kazanmak istiyoruz. Bütün şampiyonluklar bir yana, milli takım bir yana. NBA'deki çocuklarımız 2025 Avrupa Şampiyonası'na gelirlerse ciddi bir kadromuz var. Şu da bir gerçek İzlanda'yı zor yendik. Ben boş konuşmam, A Milli Takım'da göreve devam etmemin iki sebebi var. Ben milli formaya aşık bir insanım. Ben keyif alarak yapıyorum. İkincisi, bütün oyuncularımızı buraya getirebilirsek madalya kazanacağımıza inanıyorum."

"PANATHİNAİKOS'TA TARİH YAZDIK"

"Panathinaikos'ta yaptıklarımız kolay bir olay değil. Gidersin Barcelona'ya final oynatırsın... Panathinaikos geçen sezonu 17. sırada tamamladı. Panathinaikos'un 6 tane EuroLeague şampiyonluğu vardı ama bu sezonun tarihi olduğunu söylüyor Yunan kamuoyu. EuroLeague şampiyonluğundan iki gün sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis beni arayıp tebrik etti. 'Senin burada yarattığın hava, Türk-Yunan halklarının kardeşliğine çok büyük bir katkı verdi' dedi bana. Bu benim için çok büyük bir gurur."

"Sloukas sezon başında çok önemli bir karar aldı. Olympiakos'tan ayrılıp Panathinaikos'a geldi. Bunu yaparken de bana hep 'Sana inandığım için buradayım' diyordu. Geçmişte hep rakip olduk onunla. Çok duygusal bir oyuncu. Sezon başında işler sıkıntıya girdiğinde 'Olmuyor' dediğimde, 'Koç, beni sen buraya getirdin. Birlikte başaracağız' dedi. Her maçtan sonra 'profesörü dinleyin bizi şampiyon yapacak' diyordu. Ben de ona karşı çok saygı duyuyorum. Hep çok iyi bir oyuncuydu ama ona o özgürlüğü de verdim ben. Şampiyonluklar 10 tane yıldızla olmuyor, soyunma odasındaki sevgiyle oluyor. İki defa ipten döndük, Maccabi'de algı yapıp tribüne taraftar aldılar. Yunanistan Ligi'nde Olympiakos'a karşı 2-0 geri düştük..."

"BİZİM BİR RONALDO'MUZ YOK!"

"A Milli Futbol Takımımıza güveniyorum. Pozitif düşünelim. Çok genç bir kadromuz var. Sosyal medya çok tehlikeli, çocuklar okuyor her şeyi. Başaramazsak eleştiririz. Portekiz'e kaybettik ama Ronaldo gibi bir oyuncuları var. Bizim bir Ronaldomuz var mı? Yok. Arda daha yeni, inşallah önümüzdeki yıllarda yapacak."

-"Kendrick Nunn, Türkiye için oynar mı?"

Ergin Ataman: "Herhangi bir temasımız olmadı. Şöyle düşünüyor herhalde kamuoyu 'Nunn, EuroLeague'in en iyi hücum oyuncusu. Ergin Hoca'nın oyuncusu, acaba Türk Milli Takımı'nda onu oynatır mı?'. Bu beni aşan bir konu. Bir de tabii başka alternatifler de olabilir, bu oyuncunun illa Türkiye'de oynaması gerekmiyor."

"MOTLEY İLE İLGİLENMİYORUZ"



"Yatırım yapmayan büyük kulüplerimiz var, benim de taraftarı olduğum. Onlara da hep söylüyorum; yatırım yapacaksın, karşılığında gelir olarak gelecek. Yatırım yapmazsan sponsor gelmez, seyirci gelmez."

"Johnathan Motley ile ilgilenmiyoruz. Listemizde yok. Türkiye basınında haberleri bazen ben de okuyorum. Çok önemli bir transferimiz olabilir. İsmi bende kalsın."