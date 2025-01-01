Ünlü peynir markası acil olarak marketlerden toplatılıyor

Yayınlanma: 01.01.2025 - 13:31

Güncelleme: 01.01.2025 - 13:32

Almanya Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL), bir peynir ürününde küf tespit edildiğini duyurdu ve tüketicilerin ürünü tüketmemesi gerektiğini belirtti.

Artı49'un haberine göre, bu karar ürün üzerinde yapılan rutin bir kontrol sırasında alındı.

Geri çağrılan ürün:

Ürün Adı: Deichkäse (Sert peynir, laktozsuz)

(Sert peynir, laktozsuz) Ağırlık: Yaklaşık 650 gram



Son Tüketim Tarihi: 28 Aralık 2024



Parti Numarası: 592



Üretici: Rohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co. KG



Dağıtım Yapılan Eyaletler: Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.

TÜKETİCİLERE ÇAĞRI

Ürünün yüzeyinde yapılan incelemeler sonucu istenmeyen küf tespit edilirken ancak şu ana kadar zararlı bir toksin bulunmadığı bildirildi. Güvenlik nedeniyle tüketicilerin bu ürünü tüketmekten kaçınması gerektiği uyarıldı.

Bu ürünü satın alan müşterilere fiş ibraz etmeden bile ürünü geri getirip geri ödeme alabilecekleri duyuruldu.