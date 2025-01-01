Ünlü peynir markası acil olarak marketlerden toplatılıyor

Almanya'da bir peynir ürünü, yüzeyinde istenmeyen küf tespit edilmesi nedeniyle acilen geri çağrıldı. Bir çağrı da, ürünü iade etmeleri konusunda tüketicilere yapıldı.

Ünlü peynir markası acil olarak marketlerden toplatılıyor
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 13:31

Almanya Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL), bir peynir ürününde küf tespit edildiğini duyurdu ve tüketicilerin ürünü tüketmemesi gerektiğini belirtti.

Artı49'un haberine göre, bu karar ürün üzerinde yapılan rutin bir kontrol sırasında alındı.

Geri çağrılan ürün: 

  • Ürün Adı: Deichkäse (Sert peynir, laktozsuz)
  • Ağırlık: Yaklaşık 650 gram
  • Son Tüketim Tarihi: 28 Aralık 2024
  • Parti Numarası: 592
  • Üretici: Rohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co. KG

Dağıtım Yapılan Eyaletler: Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.

TÜKETİCİLERE ÇAĞRI

Ürünün yüzeyinde yapılan incelemeler sonucu istenmeyen küf tespit edilirken ancak şu ana kadar zararlı bir toksin bulunmadığı bildirildi. Güvenlik nedeniyle tüketicilerin bu ürünü tüketmekten kaçınması gerektiği uyarıldı.

Bu ürünü satın alan müşterilere fiş ibraz etmeden bile ürünü geri getirip geri ödeme alabilecekleri duyuruldu. 


Etiketler: #peynir #peynir üreticisi #Almanya

İlgili Haberler

Ayvalık'ın sepet peyniri coğrafi işaret tescili aldı

Ayvalık'ın sepet peyniri coğrafi işaret tescili aldı
Samsun'da 'peynir' hırsızlığına gözaltı

Samsun'da 'peynir' hırsızlığına gözaltı
Hafta sonu kahvaltısına farklı lezzet arayanlara: Fırında peynirli ekmek tarifi

Hafta sonu kahvaltısına farklı lezzet arayanlara: Fırında peynirli ekmek tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler