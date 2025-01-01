Ünlü peynir markası acil olarak marketlerden toplatılıyor
Almanya'da bir peynir ürünü, yüzeyinde istenmeyen küf tespit edilmesi nedeniyle acilen geri çağrıldı. Bir çağrı da, ürünü iade etmeleri konusunda tüketicilere yapıldı.
Almanya Federal Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi (BVL), bir peynir ürününde küf tespit edildiğini duyurdu ve tüketicilerin ürünü tüketmemesi gerektiğini belirtti.
Artı49'un haberine göre, bu karar ürün üzerinde yapılan rutin bir kontrol sırasında alındı.
Geri çağrılan ürün:
- Ürün Adı: Deichkäse (Sert peynir, laktozsuz)
- Ağırlık: Yaklaşık 650 gram
- Son Tüketim Tarihi: 28 Aralık 2024
- Parti Numarası: 592
- Üretici: Rohmilchkäserei Backensholz GmbH & Co. KG
Dağıtım Yapılan Eyaletler: Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.
TÜKETİCİLERE ÇAĞRI
Ürünün yüzeyinde yapılan incelemeler sonucu istenmeyen küf tespit edilirken ancak şu ana kadar zararlı bir toksin bulunmadığı bildirildi. Güvenlik nedeniyle tüketicilerin bu ürünü tüketmekten kaçınması gerektiği uyarıldı.
Bu ürünü satın alan müşterilere fiş ibraz etmeden bile ürünü geri getirip geri ödeme alabilecekleri duyuruldu.
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