Samsun'da 'peynir' hırsızlığına gözaltı

Samsun’da şarküteriden peynir çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da 'peynir' hırsızlığına gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 17:47

Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde, peynirci dükkanından kaşar peyniri çaldığı iddia edilen M.E. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.E. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Samsun #adli kontrol

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