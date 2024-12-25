Samsun'da 'peynir' hırsızlığına gözaltı
Samsun’da şarküteriden peynir çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde, peynirci dükkanından kaşar peyniri çaldığı iddia edilen M.E. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.E. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #Samsun #adli kontrol
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