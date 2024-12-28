Hafta sonu kahvaltısına farklı lezzet arayanlara: Fırında peynirli ekmek tarifi

Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:15

Güncelleme: 28.12.2024 - 09:15

Fırında peynirli ekmek, sabah kahvaltılarından çay saatlerine kadar her öğünde keyifle tüketebileceğiniz, pratik ve lezzetli bir tariftir. Dışı çıtır, içi yumuşacık olan bu ekmek, peynirin zengin lezzetiyle damakları şenlendirir. İster hazır ekmekle ister ev yapımı hamurla yapabileceğiniz bu tarif, hem kolay hazırlanışı hem de nefis tadıyla favoriniz olacak. Peki, hafta sonu kahvaltısına farklı lezzet arayanların çok seveceği bu tarif nasıl yapılır? İşte, fırında peynirli ekmek tarifi...

FIRINDA PEYNİRLİ EKMEK TARİFİ

Malzemeler

Hamur için (Ev yapımı tercih ediyorsanız):

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket instant maya

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üstü için:

200 gram beyaz peynir veya lor peyniri

100 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)

2 dal taze soğan (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı tereyağı

FIRINDA PEYNİRLİ EKMEK YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabına un, tuz, şeker ve instant mayayı alın.

Karıştırın.

Ilık suyu ve zeytinyağını ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru streç filmle kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 30-45 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Beyaz peyniri veya lor peynirini bir kaseye alın ve çatalla ezin.

Rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin.

İsteğe bağlı olarak ince doğranmış taze soğan, kekik ve pul biberi karışıma ekleyip iyice harmanlayın.

Mayalanan hamuru veya hazır ekmeği fırın tepsisine yerleştirin.

Hamur kullanıyorsanız, elinizle biraz açarak düz bir şekil verin.

Üzerine tereyağını ince ince sürün.

Hazırladığınız peynirli karışımı ekmek hamurunun veya hazır ekmeğin üzerine eşit şekilde yayın.

Fırını 180 dereceye ısıtın.

Peynirli ekmeği fırına verin ve üzeri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!