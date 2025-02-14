Barış Boyun suç örgütüne operasyon: İstanbul'da 21 gözaltı
İstanbul’da Barış Boyun’un liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında kırmızı bülten bulunan ve İtalya’da tutuklu olan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
İş yeri, ikamet ve araç kurşunlanması ile yağma ve alıkoyma, tehdit başta olmak üzere 14 eyleme karışan 26 şüpheli tespit edildi. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden propaganda yapan 11 şüpheli de belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerden 4’ünün yurt dışında, 2’sinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
31 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
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