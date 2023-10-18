Ünlü sanatçılara, kral ve kraliçelere ev sahipliği yapmıştı... Kuşadası’nın sembolü tarihi oteli yıkıldı

Yayınlanma: 18.10.2023 - 09:44

Güncelleme: 18.10.2023 - 09:56

Kısmet Otel, yıllar boyunca misafirlerine muhteşem deniz manzaraları ve konforlu konaklama imkanları sunarak unutulmaz hatıralar biriktiren birçok kişiye ev sahipliği yaptı. Ancak tarihin ve kültürel mirasın önemli bir simgesi olan bina, bir yıkım kararı sonucunda geçmişe veda etti.

Kısmet Otel’in yıkılması, Kuşadası’nın ve Türkiye’nin tarihinde önemli bir sayfa kapattı. Mirası ve hatıraları ile tanınan bu otel, artık yerine ne yapılacağı konusunda şehir sakinleri ve yetkililer arasında farklı görüşlerin konuşulduğu bir konu haline geldi.