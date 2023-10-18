Ünlü sanatçılara, kral ve kraliçelere ev sahipliği yapmıştı... Kuşadası’nın sembolü tarihi oteli yıkıldı

Kuşadası’nın sembol yapılarından biri olarak kabul edilen, pek çok ünlü sanatçı, kral ve kraliçeleri ağırlamış ve Osmanlı Padişahı Vahdettin’in torunu Hanzade Özbaş Osmanoğlu’nun ailesine ait bir miras olarak bilinen Kısmet Otel yıkıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 09:44
Ünlü sanatçılara, kral ve kraliçelere ev sahipliği yapmıştı... Kuşadası’nın sembolü tarihi oteli yıkıldı
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Kısmet Otel, yıllar boyunca misafirlerine muhteşem deniz manzaraları ve konforlu konaklama imkanları sunarak unutulmaz hatıralar biriktiren birçok kişiye ev sahipliği yaptı. Ancak tarihin ve kültürel mirasın önemli bir simgesi olan bina, bir yıkım kararı sonucunda geçmişe veda etti.

Kısmet Otel’in yıkılması, Kuşadası’nın ve Türkiye’nin tarihinde önemli bir sayfa kapattı. Mirası ve hatıraları ile tanınan bu otel, artık yerine ne yapılacağı konusunda şehir sakinleri ve yetkililer arasında farklı görüşlerin konuşulduğu bir konu haline geldi.


Kuşadası tarihi Otel

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