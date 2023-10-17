Cenevre Otomobil Fuarı yeniden başlayacak: Tarihi açıklandı...

Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:27

Güncelleme: 17.10.2023 - 17:27

Avrupa'nın en büyük otomobil fuarı 2024 yılında geri dönüyor. Cenevre Otomobil Fuarı organizatörleri fuarın 26 Şubat - 3 Mart 2024 tarihleri arasında kapılarını bir kez daha açacağını duyurdu.

Covid-19 salgını ve ardından jeo-politik konulardaki belirsizliklerin neden olduğu dört yıllık iptallerin ardından Cenevre, önümüzdeki yıl bir kez daha ünlü otomobil fuarına ev sahipliği yapacak. Bu hamle, bu yıl ekim ayında Katar'ın Doha kentinde düzenlenen kardeş etkinliğin ardından geldi.

Cenevre'deki Palexpo kongre merkezinde Katar Turizm sponsorluğunda düzenlenen otomobil fuarı, hem organizatörler hem de katılımcılar için maliyetleri azaltmaya yardımcı olmak amacıyla 2024 yılında farklı bir formata sahip olacak.

Üreticiler ve diğer katılımcılar için hazır stantlar görmeyi beklerken, başka bir iptalin yaşanmayacağına dair güven oluşturmaya yardımcı olmak için fuar alanının parası şimdiden ödendi.

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Cenevre Otomobil Fuarı, otomotiv endüstrisinin çeşitli bölümlerine vurgu yapmak için her zamanki temalı bölümlere sahip olacak. 'İnovasyon Pavyonu' otomobil üreticileri ve teknoloji firmalarının en son buluşlarını sergileyebilecekleri bir 'laboratuar' niteliğinde. 'Tasarım Bölgesi' otomotiv tasarımının ustalığına odaklanırken, 'Sıfır Emisyon Bölgesi' temiz enerji ve sürdürülebilir ulaşımın yeni formlarına bakacak ve 'Adrenalin Bölgesi' performans araçları için olacak.

Etkinliğin genel halk günleri için biletler aralık ayından itibaren temin edilebilecek.