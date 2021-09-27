Ünlü şarkıcı Kelly Price koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

27 Eylül 2021 Pazartesi, 16:32

Dünyaca ünlü şarkıcı Kelly Price koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Bazı raporlara göre ünlü şarkıcının tedavisinin tamamlanıp hastaneden taburcu edildiği ve kaybolduğu söyleniyordu.

Ancak Price'ın avukatı, şarkıcının yaşadığı Atlanta bölgesinde kaybolduğuna dair çıkan haberleri yalanladı.

“ÇOK ZORLU BİR SINAVLA KARŞI KARŞIYAYIM”

Basına yansıyan haberlere göre, Price, kaybolduğunu düşünen kişiler için TMZ'ye konuştu:

"Asla kaybolmadım. Evimdeydim, doktorlar tarafından görülüyordum. Ailemdeki herkes tam olarak nerede olduğumu biliyordu. Hiç tehlikede olmadım, şu anda tehlikede değilim."

Price hastaneden yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bir noktada beni kaybettiler. Birkaç gün sonra uyandım ve hatırladığım ilk şey etrafımda duran ve hangi yıl olduğunu bilip bilmediğimi soran doktorlardı. Öldüm. Yoğun bakımda uyandığımı hatırlıyorum. Şu anda çok zorlu bir savaşla karşı karşıyayım. Konsere tekrar hazır olmak için ve sevdiğim kişi yanımda olmadan yapmam gereken çok rehabilitasyon var. İç hasar çok acı çektim."

Kaynak: Haber Global