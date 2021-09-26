Şarkıcı Tuğba Özerk, meslektaşlarını hedef aldı: 'Pop müziği rezil eden insanlar'

26 Eylül 2021 Pazar, 15:22

Şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla; müzik camiasındaki yeni sesleri eleştirdi.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Özerk, "Hep mi ritim aynı olur ya Edoş, Zeynoş bir de Reynoş çıktı başımıza…Bir de birliktelik kurmuşlar bu pop müziği rezil eden insanlar öperim" ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımda, Özerk'in Edis Görgülü, Zeynep Bastık ve 'Reynmen' adıyla tanınan Yusuf Aktaş'ı hedef aldığı iddia edildi.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Özerk, ardından, "Sahte okeyler. Hep dön, dön aynı... Öptüm." paylaşımında bulundu.

Şarkıcının bu gönderileri takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar Tuğba Özerk'e hak verirken, kimisi ise "Böyle bir şey söylemeye ne gerek vardı ki? Herkesin tarzı, rengi, ne olduğu kendisine. Bu başkasını ilgilendirmez." diyerek, sanatçıyı eleştirdi.

'YALAN' İKİNCİ SIRADA

Öte yandan Bastık ile Reynmen, 'Yalan' adlı şarkılarını iki gün önce müzikseverlerle buluşturmuştu. 'Yalan', YouTube'da trend videolar Listesi'nde 2. sırada yer alıyor.