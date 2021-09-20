Şarkıcı Buray'ın konserde 12 bin TL'lik sazı çalındı

Kapadokya’da düzenlenen festivalde sahneye çıkan Buray, talihsiz bir olay yaşadı. Tek girişin olduğu festival alanında şarkıcının 12 bin TL'lik sazı çalındı.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2021 Pazartesi, 10:31
Şarkıcı Buray'ın konserde 12 bin TL'lik sazı çalındı
Abone Ol google-news

Ünlü şarkıcı Buray, Kapadokya Ürgüp'te düzenlenen 49'uncu Bağ Bozumu ve Balon Festivali’nde sahneye çıktı.

Festival alanında tek giriş olması nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı seyirciler bir ara sahneye girince beklenmedik bir olay yaşandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Seyircilerin sahneye çıktığı sırada Buray'ın sahnede bulunan 12 bin liralık sazının çalındığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Konserlerinde kırmızı ayakkabının kendisine uğur getirdiğine inanan Buray, hırsızlık olayını o gün kırmızı ayakkabı giymemesine bağladı.

Konserin ardından İstanbul'a dönen şarkıcı, 6 çift kırmızı ayakkabı aldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler