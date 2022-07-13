Ünlü şarkıcının çantası çalındı, sosyal medyadan yardım istedi

Şarkıcı Günsu İnce, çantasının çalındığını sosyal medya hesabından duyurdu. İnce, "Çantamın içinde tüm sahne repartuarım vardı. En çok ona üzüldüm" dedi.

İHA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:58
Ünlü şarkıcının çantası çalındı, sosyal medyadan yardım istedi
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Şarkıcı Günsu İnce, çantasının çalındığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. 

İnce, paylaşımında “Burası Karaköy, Akın Balık. Göz göre göre değerli bir çantam çalındı ve içinde tüm sahne repartuarım olan flash belleklerim vardı, en çok ona üzüldüm. Lütfen bu hırsız kadınlar bulunsun elden ele yayalım arkadaşlar!” ifadelerini kullandı.

Çalınma anı kamerada Video’da iki kadının bir süre konuşup daha sonra İnce’nin sandalyesinde asılı bulunan çantayı yürürken alıp, kameradan uzaklaştıkları görünüyor.


Günsu İnce şarkıcı Karaköy
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