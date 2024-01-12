Ünlü spiker Ali Kırca'nın batmak üzere olan teknesi son anda kurtarıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde günübirlik teknelerin bulunduğu alanda duran, ünlü haber spikeri ve yazar Ali Kırca’ya ait olan tekne, deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri tarafından batmaktan son anda kurtarıldı.
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Fethiye Şehir Merkezi’nde günübirlik teknelerin bulunduğu alanda duran, haber spikeri ve yazar Ali Kırca’ya ait olan tekne bilinmeyen bir sebeple aniden su almaya başladı.
Olayı gören vatandaşların durumu ekiplere bildirmesi üzerine deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda tekne içerisinde bulunan su, denize boşaltıldı.
Deniz polisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda Ali Kırca’ya ait tekne batmaktan kurtarıldı.
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