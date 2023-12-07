Spiker canlı yayına girdiklerini anlamadı: Milyonlara orta parmağını gösterdi!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:37

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:52

BBC'nin ekran yüzü Maryam Moshiri, sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle gündeme oturdu.

Canlı yayında olduklarını anlamayan Moshiri, programın ikonik müzikal geri sayım sekansı sona erdiğinde kaşlarını kaldırıp orta parmak hareketi yaptı. Moshiri daha sonra yayında olduklarını fark edip parmağını indirse de hareketi manşetlere taşındı.

Video, X'te defalarca paylaşılarak viral oldu.