Spiker canlı yayına girdiklerini anlamadı: Milyonlara orta parmağını gösterdi!

BBC haber sunucusu Maryam Moshiri, kameraların kendisini çekmediğini düşününce canlı yayına orta parmağını göstererek giriş yaptı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada viral oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:37
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BBC'nin ekran yüzü Maryam Moshiri, sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle gündeme oturdu.

Canlı yayında olduklarını anlamayan Moshiri, programın ikonik müzikal geri sayım sekansı sona erdiğinde kaşlarını kaldırıp orta parmak hareketi yaptı. Moshiri daha sonra yayında olduklarını fark edip parmağını indirse de hareketi manşetlere taşındı. 

Video, X'te defalarca paylaşılarak viral oldu.


Maryam Moshiri bbc

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