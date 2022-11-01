Ünlü spiker Başak Şengül Haber Global'e transfer oldu

01 Kasım 2022 Salı, 15:31

Televizyon ekranlarında muhabirlikten haber spikerliğine ve tartışma programı moderatörlüğüne kadar pek çok görev üstelenen ünlü ekran yüzü Başak Şengül, CNN Türk'ten ayrıldı.

22 yıldır sektörde olan spiker, Haber Global ile anlaştı.

TARTIŞMA PROGRAMI SUNACAK

Şengül, kasım ayından itibaren Haber Global ekranlarında olacak. Ünlü spiker, Haber Global’de tartışma programlarını hazırlayıp sunacak.

'Başak Şengül ile Mesele' isimli programda, Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen bütün gelişmeler, tartışmalar, gerilimler ve çatışmalar konusunda uzman isimlerle değerlendirilecek.

"İLK YAYINIMIZ 7 KASIM"

Twitter hesabından paylaşım yapan Şengül, “22 yıl görev yaptığım CNN Türk'e teşekkür ederek başka bir yolculuğa çıkıyorum. Başta Murat Yancı olmak üzere Demirören Medya Grup'taki tüm yöneticilerime, bugüne kadar bende emeği olan tüm meslek büyüklerime ve çok sevdiğim arkadaşlarıma teşekkür ederim. İyi ki sizlerleydim. Sizlerle buluşacağımız yeni kanalımız Haber Global. Heyecanlıyım. Beni bu kadar sıcak karşıladıkları için Haber Global ailesine çok teşekkür ederim. 7 Kasım Pazartesi ilk yayınımız. Siz değerli takipçilerimiz ve seyircilerimiz, bizimle olduğunuz sürece her şey tamam. Sevgiler” dedi.