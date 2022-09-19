Parmakları kesilen ünlü spiker Korcan Karar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
Bir dönemin tanınmış spikerlerinden Korcan Karar, geçtiğimiz aylarda şekerinin yükselmesinin ardından hastaneye kaldırılmış ve Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesilmişti. Karar'ın iyileştiği ve eskisi gibi yürümeye başladığı öğrenildi.
Türk televizyonlarında bir dönem ATV ve Show TV ekranlarında ana haber bültenini sunan Korcan Karar, 2014 yılında taraflı davranıldığını belirterek istifa kararı aldı.
İZMİR'E YERLEŞTİ
Ekran macerasını noktalayıp memleketi İzmir'e yerleşen ünlü spiker, bir yandan da sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz aylarda köşe yazısında Karar'ın kangren olduğunu duyurdu.
AYAK PARMAKLARI KESİLDİ
Dündar yazısında, Korcan Karar'ın şekerinin yükseldiğini, ayak parmağında kangren olduğunu ve kesilmek zorunda kaldığını açıklamıştı.
TABURCU OLDU, AYAĞA KALKTI
Haberler.com'dan Barış Yahya Çinçin'in haberine göre Karar'ın hastaneden bir fotoğrafı da ortaya çıktı. Ameliyatının üzerinden uzun bir süre geçen Korcan Karar, iyileşti ve yeniden yürümeye başladı. Karar'ın son sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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