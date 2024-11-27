Ünlü TikTok fenomeni Yağmur Şifa Yaprak, yasadışı bahis soruşturmasında yargılanacak

Yayınlanma: 27.11.2024 - 11:11

Güncelleme: 27.11.2024 - 11:28

İstanbul’da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

ÜST SINIRDAN CEZA İSTENDİ

Yasadışı bahis reklam ve teşviki suçundan tutuklu sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlenerek mahkemeye sunuldu. Diğer sosyal medya fenomenlerinde olduğu gibi Yağmur Şifa Yaprak hakkında da Başsavcılık üst sınırdan cezalandırılmasını talep edildi.

İddianame kabul edildiği takdirde fenomen Yaprak, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma sonucunda, Yaprak’ın “kişileri yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek” suçundan cezalandırılması talep edildi. Ayrıca, 3 bin güne kadar para cezası da isteniyor. İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.