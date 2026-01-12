Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy’un savcılık ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturmasında, oyuncu Doğukan Güngör ile televizyon ünlüsü Ceyda Ersoy'un savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

DOĞUKAN GÜNGÖR UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör, savcılıktaki ifadesinde uyuşturucu kullandığını belirtti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre; Güngör, "Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ediyorum. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım. Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Kimseye uyuşturucu madde vermedim, uyuşturucu partilerine de katılmadım" dedi.

CEYDA ERSOY: "UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Soruşturma kapsamında tutuklanan televizyon ünlüsü Ceyda Ersoy ise evinde ele geçirilen kokain ve uyuşturucu hapları kullanma amaçlı bulundurduğunu kabul etti.

Ersoy, ifadesinde "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ersoy, "Cihan Şensözlü'yü internetten tanırım. Sohbetlerin ne amaçla yazıldığını bilmiyorum ancak uyuşturucu temin etmedim. Mert Tandoğan ile ne amaçla konuştuğumu bilmiyorum. Zafer Boyacı'nın neden uyuşturucu fotoğrafı attığını bilmiyorum. Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Telefonumdaki sohbetleri uyuşturucu madde etkisi altında yazdım" diyerek ifadesini tamamladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında çok sayıda operasyon düzenlendi.

Müzisyen, iş insanı, menajer ve kamuoyunun tanıdığı bazı kişiler ifade verdi; saç ve kan örnekleri alındı.

Soruşturma çerçevesinde 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da bulunuyor.

Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in de tutuklandığı bildirildi.

Mahkeme son olarak bu kişilerin mal varlıklarına el koydu.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki’nin test sonuçları pozitif çıktı.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün sonuçları ise negatif olarak kayda geçti.

Şüphelilere “uyuşturucu madde kullanmak”, “uyuşturucu temin etmek”, “yer sağlamak”, “fuhşa teşvik”, “fuhşa aracılık” ve “fuhuşa yer temin etmek” gibi suçlamalar yöneltiliyor.