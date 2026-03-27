Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Güzide Duran’ın ifadesi ortaya çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Güzide (Duran) Aksoy’un ifadesi ortaya çıktı.

Uyuşturucu testi için kan ve saç örneği de veren Güzide Duran, ifadesinde şunları söyledi;

“Ben hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama önem veririm. Adli Tıp'ta da bu konuda kan, saç tırnak testi verdim. Bunun sonucununda negatif çıkacağından kesinlikle eminim. G.C. isimli şahsın kim olduğu konusunda herhangi bir fikrim de bulunmamaktadır.

Ayrıca bildiğim kadarı ile Fikret ORMAN'ın da Acarkent'te bir evi bulunmamaktadır. Kendisi ile 2025 yılı mayıs ayından beri de birlikteyiz. Bu zaman zarfında Acerkent'te evinin olduğuna dair hiçbir bilgim ve görgüm de bulunmamaktadır. Ayrıca Fikret ORMAN ile vakit geçirdiğim süre içerisinde kendisinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Aksine sağlıklı yaşama çok önem vermektedir. Yine ifade içeriğinde geçen Onur YÜKÇÜ isimli şahsı tanımıyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum dedi.”