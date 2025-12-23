Ünlülere yönelik son operasyonda tutuklanmıştı... 'Cihanna' lakaplı fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yazar ve fenomen Cihan Şensözlü’nün de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu 7 isim, 21 Aralık’ta Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde hakimlikçe tutuklanmıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "KİMSEYİ FUHŞA TEŞVİK ETMEDİM"

Tutuklanan isimlerden Cihan Şensözlü’nün son olarak savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Şensözlü'nün ifadesinde “Ben hiçbir şekilde tanımış olduğum ünlü camiasındaki kimseyi para karşılığı bir amaç için hediye, değerli eşya, mücevherat aracılığıyla başka bir erkekle tanıştırmaya aracılık etmedim. Kimseyi fuhşa teşvik etmedim. Bunun yolunu kolaylaştırmadım, aracılıkta bulunmadım. Ben hesap veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım... Ben köşe yazılarımda da sosyal medyanın gidişatının kötü bir duruma doğru gittiğini, sosyal medyanın gençleri yanlış kullanmaya özendirdiğini defalarca belirttim” dediği öğrenildi.