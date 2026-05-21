Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: 11 kişi adliyeye sevk edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 9’unun adli tıp işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, 11 kişinin ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talep edildi.

Savcılık, Yaşar Özdaş ve rapçi Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın hakkında ise hem yurtdışı yasağı hem de haftada iki gün imza şartı uygulanmasını istedi.

YURTDIŞI YASAĞI KARARI ALINAN İSİMLER

1-Aslıhan turanlı

2-Berkay şahin

3-Volkan bahçekapılı

4-Kübra imren

5-Aycan yağcı

6-Tuğçe postoğlu

7-Eda dora

8-Cansu tekin

BLOK3’E İMZA ŞARTI

MEHMET RAHŞAN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, Mehmet Rahşan hakkında ise tutuklama talebinde bulundu.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA ÜNLÜ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILMIŞTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Onur Tuna, Feyza Civelek ve Mirgün Cabas gibi isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Başsavcılık açıklamasında, dijital materyaller ve ihbarlar doğrultusunda kamuoyunda tanınan kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair “makul şüphe” oluştuğu belirtilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İstanbul ve Muğla’da toplam 25 adrese operasyon düzenlediği açıklanmıştı.