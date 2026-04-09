Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 5 isim adliyeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştildi.

İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya", "Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul Etmek veya Bulundurmak" ya da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek" suçlarına iştirak ettiği öne sürülen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin 'arandığı', 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler Adli Tıp Kurumunda verdikleri testlerin ardından ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltı kararı verilen isimler şöyleydi:

1-Hafsanur SANCAKTUTAN

2-Emir Can İĞREK

3-Somer SİVRİOĞLU

4-Serra PİRİNÇ

5-Ogün ALİBAŞ

6-Utku ÜNSAL

7-Sinem Özenç ÜNSAL

8-Elif Büşra PEKİN

9-Ahsen EROĞLU

10-Burak DENİZ

11-Mert DEMİR

12-Emre (FEL) ÖZTÜRK

13-Ender EROĞLU

14-Enes GÜLER

Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'nun gözaltına alınamadığı aktarıldı.