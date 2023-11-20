Ünlülerin 'yılbaşı' programları belli oldu: Kim, nerede sahne alacak?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:26

Güncelleme: 20.11.2023 - 10:26

Yılbaşının 3 günlük tatil fırsatı sunması nedeniyle, bu yıl Kıbrıs ve Antalya'daki oteller olmak üzere termal ve kayak otellerde ünlü sanatçıların sahne alacağı konserli programlar hazırlandı.

Yılbaşı tatili, 29 Aralık Cuma günü mesai bitiminden itibaren başlıyor. Bazı oteller, 29 Aralık gecesi için de ünlü isimlerin sahne alacağı konser programları yaptı.

YILBAŞI GALASI

Birbirinden ünlü isimlerin konserleri ile hazırlanan yeni yıl gala programlarının dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Akdeniz ve Ege sahilleri başta olmak üzere kayak merkezleri ve termal tesislerde canlı müzik, dans ve dansöz şovları, yeni yıl çekilişi ve özel yemek mönülerinden oluşan yılbaşı özel gala programları hazırlandı.

TARKAN KKTC'DE

Konser programlarının en yoğun olduğu KKTC'de, Tarkan 31 Aralık yılbaşı gecesi, Bafra'da bir otelde konser verecek.

Tarkan'ın sahneye çıkacağı otelde, 31 Aralık 2023 gecesini kapsayan herhangi bir tarih aralığında yapılacak rezervasyonlarda, minimum 2 ya da 3 gece konaklama yapılması gerekiyor.

Konser, konaklama ücretine dahil ve Tarkan, saat 23.50'ye kadar sahnede kalacak.

Tarkan'ın yanı sıra Bafra'daki otellerde Derya Uluğ, Emre Altuğ ve İrem Derici konserleri de olacak. Girne'de Gökhan Tepe, Ebru Gündeş, Tan Taşçı, Sıla, Niran Ünsal ve Özcan Deniz, Gazimağusa'da Gülden ve Melek Mosso, Lefkoşa'da ise Fedon konser verecek.

DİĞER ÜNLÜLER

Antalya'nın turizm merkezi Belek'te Özcan Deniz, Ebru Gündeş ve Gökhan Tepe, Kemer'de Sibel Can, Volkan Konak, Erol Evgin, Fatih Erkoç ve Karsu, Lara'da Nez ve Tayfun, Kundu'da Burak Yeter, Bülent Serttaş ve Işın Karaca sahneye çıkacak.

Afyonkarahisar'daki termal otellerde Cenk Eren, Ahmet Selçuk İlkan, Bendeniz, Ferman Toprak, Deniz Seki, Yılmaz Morgül ve Cengiz Kurtoğlu, Mersin'de Ümit Besen ve Ozan Orhon, Çeşme'de Simge Sağın, Sapanca'da Hülya Avşar ve Ferhat Göçer, Kars- Sarıkamış'taki kayak otellerinde Merve Özbey ve Sinan Güleryüz, Bolu-Abant'ta ise Rober Hatemo ve Zara konserleri olacak.