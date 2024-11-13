İstanbul'da korkutan yangın: Dolmabahçe Tüneli’nde İETT otobüsü alev aldı
Dolmabahçe Tüneli’nde Taksim istikametinde seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Tünel geçici olarak kapatıldı.
Dolmabahçe Tüneli’nde Taksim istikametinde seyir halinde olan İETT otobüsünde yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, tünel tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
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