Ürdün'de 180 yıllık tarihi yapı: Osmanlı'dan bugüne ayakta

19 Haziran 2022 Pazar, 16:41

Osmanlı döneminin simgelerinden biri olan İskandarani isimli tarihi yapı, geçmişten günümüze hiçbir özelliğinden ödün vermeden hizmet vermeye devam ediyor.

Ürdün'ün Salt kentinin sembolü haline gelen İskandarani, günümüzde tarihi ve modern bir kafe olarak ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

"GEÇMİŞTE AT BARINAĞI OLARAK KULLANILIYORMUŞ"

İskandarani'nin sahibi olan Muhammed Bakir, geçmişte at barınağı olarak kullanılan bu tarihi harikanın 1960'lı yıllarda şekerleme atölyesi olarak kullanıldığını söyledi. Bakir, "Mekan 2016 yılına kadar kendi haline terk edilmişti. Daha sonra kökeni Hatay'ın İskenderun ilçesine dayanan amcam ve ben şimdiki haliyle kafeye dönüştürmeye karar verdik. Adını da İskandarani (İskenderunlu) koyduk." ifadelerini kullandı.

Bakir, işletmesinin Osmanlı tarihini canlandırması ve atalardan kalmasının kendilerini bu mekana bağladığını ve motive ettiğini söyleyerek; mekanın sahip olduğu atmosferin, menüsünün ve Türk müziği yayınlarının sayesinde diğer yerlerden ayrıldığını da ekledi.

"SALT KENTİNİN 'RUHU'"

Turist bir grupla mekanı ziyaret eden Yasmin Arafat, "Buradaki her şey tarihi. Bu mekan, anne ve babamızın bize anlattığı gibi bizi eski günlere götürüyor." dedi.

Kafede Türk çayı içen Ürdünlü Mahmud Amir, mekanı Salt kentinin "ruhu" olarak nitelendirerek, "Kente geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken belli başlı istasyonlar var. Bu kafe de o istasyonlardan biri. Oturduğunuzda güzel bir rahatlık hissediyorsunuz." diye konuştu.

Salt kenti ayrıca, 27 Haziran'da Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "hoşgörü ve misafirperverlik şehri" olarak adlandırılarak Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.