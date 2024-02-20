Urfi Çetinkaya'nın suç örgütüne operasyon: 42 gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde liderliğini uluslararası zehir taciri 'Urfi Çetinkaya'nın yaptığı suç örgütüne yapılan operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 12:23
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İstanbul merkezli 9 ilde elebaşılığını cezaevinde bulunan ''Türk Escobar'' lakaplı Urfi Çetinkaya’nın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik “Kafes-44" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Interpol kırmızı bülteni ile aranan H.Y.N.'nin de aralarında bulunduğu silahlı organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.

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Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıllık kesinleşmiş cezası nedeniyle 11 Nisan Salı gecesi düzenlenen operasyonla yakalanan Ürfi Çetinkaya (75) geçen yıl Sarıyer'de gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı savcılıkça cezaevine gönderilmişti.

 


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