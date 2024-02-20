Urfi Çetinkaya'nın suç örgütüne operasyon: 42 gözaltı
İstanbul merkezli 9 ilde liderliğini uluslararası zehir taciri 'Urfi Çetinkaya'nın yaptığı suç örgütüne yapılan operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 9 ilde elebaşılığını cezaevinde bulunan ''Türk Escobar'' lakaplı Urfi Çetinkaya’nın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik “Kafes-44" operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Interpol kırmızı bülteni ile aranan H.Y.N.'nin de aralarında bulunduğu silahlı organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.
Göz Atın
Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıllık kesinleşmiş cezası nedeniyle 11 Nisan Salı gecesi düzenlenen operasyonla yakalanan Ürfi Çetinkaya (75) geçen yıl Sarıyer'de gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı savcılıkça cezaevine gönderilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Altun'dan 'laiklik' hatırlatması!
- Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’
- İYİ Parti'de kritik istifa
- 'Kanıtlamazsa dünyanın en namert insanıdır...'
- 'Kimse korkmasın, herkese kelepçeleri yetmez!'
- CHP Hatay kararını verdi
- Saçları döküldü... Görenler Nejat İşleri tanıyamadı!
- Feyza Altun’un gözaltına alınmasına tepki yağdı