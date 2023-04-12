Uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya istedi, okullara adı verildi

Yayınlanma: 12.04.2023 - 17:10

Güncelleme: 12.04.2023 - 17:16

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Başkanlığı firari olarak aranan Urfi Çetinkaya'nın Sarıyer'de kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 yıl önce başlayan çalışma kapsamında ilçede bir bölgeyi belirleyen ekipler, diğer villalardan daha sıkı korunan, tek yön giriş ve çıkışı olan bir ikameti teknik ve fiziki takibe aldı. Ekiplerce villaya düzenlenen operasyonda, Çetinkaya ile suç örgütü üyesi 5 kişi yakalandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışı yapılan Çetinkaya, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çetinkaya hastanedeki işlemlerinin ardından polis eşliğinde araca bindirilerek İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Çetinkaya, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

ÖLEN OĞLUNUN ADI VERİLMİŞTİ

İstanbul'da 2003'te 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin ile 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında "uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçlarından aranan Çetinkaya'nın, İnterpol'de iki farklı dosyadan suç kaydı ile yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunuyor.

Dün itibarıyla yakayı ele veren Urfi Çetinkaya'nın adını duyurduğu alanın yalnızca uyuşturucu tüccarlığı olmadığı biliniyor. Zira Türkiye'nin bilinen en büyük uyuşturucu baronlarından biri olan Çetinkaya'nın yaptırdığı birçok okul bulunuyor. 2004 yılında "Matador", "Demirkapı" ve "Son Tango" adlı uyuşturucu operasyonlarıyla adı gündeme gelen Urfi Çetinkaya, Erol Çakır'ın İstanbul Valisi olduğu dönemde, okul yapımı için temsilcisi olduğu TEM Şirketler Grubu adına protokol imzalamıştı. Urfi Çetinkaya, bir trafik kazasında ölen oğlu Örfi Çetinkaya adına 2'si lise, 6'sı ilköğretim olmak üzere 8 okul ve bir sağlık ocağı yaptırmıştı.

Valilik ise Çetinkaya'nın "Matador" operasyonunda yakalanarak yargılanmaya başlanması üzerine, okullardaki "Örfi" ismini kaldırtarak, sadece "Çetinkaya"yı bıraktı. Bunun üzerine avukatı aracılığıyla tüm okul adlarının yeniden "Örfi Çetinkaya" olması istemiyle mahkemeye başvuran Urfi Çetinkaya, "adların hiçbir şartla değiştirilemeyeceği, aksi durumda tapuya şerh konulabileceği"ni anımsatarak yürütmenin durdurulmasını talep etti. Davanın kazanılması üzerine "Çetinkaya" adlı 8 okulun adı yeniden "Örfi Çetinkaya" oldu. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 30 Ocak'ta Çetinkaya'yı haklı buldu. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlara ait "Açma, Kapama ve Ad Verme" yönetmeliğindeki, "Kamuoyunda olumsuz izlenimler bıraktığı anlaşılan kişilere ait okul, bina ve tesis adları iptal edilebilir" maddesini gerekçe göstererek karara itiraz etti. Ancak valiliğin karara itirazı da sonuçsuz kalıdı ve "Örfi" adı yeniden tabelalara yerleştirildi.

İşte uyuşturucu baronu Örfi Çetinkaya'nın adının verildiği okullardan bazıları: