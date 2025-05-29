Urla’da bu yıl ilk kez, Uluslararası Gastronomi Film Festivali yapıldı

Gastronomi ve sinema... İki ayrı dünya. Ancak sıkı sıkıya bağı olan iki farklı kültür de. Sinema yaşamı anlatır, yemek de yaşamın en önemli unsurudur. Beyazperdede bugüne kadar yansıyan filmler içinde, yalnızca şeflerin yaşamına odaklanan filmler de vardır, yemek sahneleriyle ünlü filmler de: İşte bu iki dünyayı yan yana getiren festival, Uluslararası Urla Gastronomi Film Festivali, bu yıl ilk kez yapıldı.

Son yıllarda giderek ününü artıran “gastronomi”nin hem doğayla hem kültürle hem de sanatla iç içeliği, bu festivalle bir kez daha gözler önüne serildi.

FESTALİNİN FESTİVALİ

Festivalin teması, “Sofradan Beyaz Perdeye: Yemek ve Sinemanın Buluşma Noktası” idi. Festivalin açılışının yapıldığı Köstem Zeytinyağı Müzesi dışındaki tüm etkinlikler, sinema ve tiyatro dünyasının önemli iki ismi Nazan ve Ercan Kesal çiftinin Urla’ya kazandırdığı kültür sanat mekânı UrlaDam’da düzenlendi.

Nilgün Yanık Emiroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı “Ölümsüz Z”, festivalin açılış filmiydi. Belgesel gösterimi öncesinde açılış konuşması yapan festival direktörü Gülper Ergün, yalnızca bir festivalin değil, aynı zamanda bir hayalin konuşulduğunu söyledi. “Biliyoruz ki yemek yalnızca karın doyurmaz, yemek bir kültürü taşır, bir hafızayı anlatır, bir kimlik kurar. Sinemaysa bu anlatıyı sınırların ötesine taşıyan en güçlü araçtır ve biz burada gastronomiyle sinemayı bir araya getirerek yalnızca iki alanı değil, bir topluluğu, bir bölgeyi, hatta bir geleceği bir araya getirmeyi hayal ettik” ifadelerini kullandı ve festivalin felsefesini açıkladı.

ÖNEMLİ İSİMLER

Festivalde yalnızca film gösterimleri ve tadım yapılmadı. Ağırlıklı olarak sinema ve gastronominin birleştiği, “Gastro Sınıf” ve “Sine Sınıf” başlıkları altında yapılan söyleşiler ön plana çıktı. Bu etkinliklerde Ezel Akay, İsmet Gecikmiş, Handan Kaygusuzer, Nihat Özdal, Kemal Varol, Prof. Dr. Seda Genç, Sırma Güven ve şef Aylin Yazıcıoğlu, şef Osman Serdanoğlu ve Gökmen Sözen, Ahmet Güzelyağdöken, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Prof. Dr. Ragıp Tarancı, Meriç Sever, Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay, Doç. Dr. Ahmet Uhri, Umut Talu, Serdar Akar, Erkan Can, Ebru Korali, Güven Kıraç, İsmail Ertürk, Ceylan Ertörer Diaz, Fadik Sevin Atasoy ve Yeşim Ustaoğlu gibi isimler festival katılımcıları ile buluştu.

Festivalin son gününde ve en ilgi çekici, sinema ve gastronominin belki de en örtüştüğü etkinlik “Tasty Cinema” idi. Katılımcılar, film izleme deneyimini çoklu duygularla zenginleştiren özgün bir etkinliğe katılma fırsatı buldu.

YEREL HALKIN İLGİSİ

Yapalım, emek harcanan iş önemli. Hem bölgenin hem İzmir’in hem de yerel ölçekte Urla’nın gastronomi ve kültür dünyası için önemli bir adım. Öncelikle kutlamak gerekiyor. Ancak şunu da belirtmeli: Yerel üreticilerin ve yerel halkın festivale katılımı, festivali sahiplenmesi yolunda bir adım atılması gerekiyor. Festival alanında gastronomi adına oldukça az standın olması, yerel halkın festivalle ilgili pek bir ilgisinin ve bilgisinin olmaması, böyle önemli bir atılımın ruhuna zarar vermemesi gerekiyor.

Gülper Ergün’ün açılış konuşmasında değindiği, “Deteklenmesi gereken yalnızca iki alanı değil, bir topluluğu, bir bölgeyi, hatta bir geleceği bir araya getirmeyi hayal ettik” sözleri, verilen emeğin yitip gitmemesi için önemli. Her festivalin daha iyiye gitmesi için, yerel üreticilerle ve halkla bütünleşmek çok gerekli...