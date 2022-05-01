Çarpıcı iddia: AKP'li belediye çalışanı gördüğü mobbing sonucu intihara kalkıştı!

01 Mayıs 2022 Pazar, 16:25

İzmir'de AKP'li Menemen Belediyesi'nde bir belediye işçisinin karşılaştığı mobbing sonucu intihar girişiminde bulunduğu idda edildi. İddiaya göre, AKP'li Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan tarafından görev yeri değiştirilen işçi, üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. Olaya ilişkin açıklama yapan, görevden uzaklaştırılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, kendisinin görevden alınmasının ardından belediyede birçok çalışana mobbing yapıldığını söyledi.

Aksoy, "Menemen Belediyesi'nde sürekli yer değişiklikleri yapılıyor. Biz görevden alındıktan sonra ilk kiş belediyenin dersane öğretmenleri temizlik işlerinde görevlendirildi. Buradaki vatandaşın durumu da budur. Görev yeri değiştirildiği için üzerine gaz döküp kendisini yakmaya çalışıyor." dedi.

1 MAYIS VURGUSU

Belediyede sık sık mobbin ve istifa baskısı olaylarının yaşandığını belirten Aksoy, "3 ay önce Şenol Koçak isimli bir işçi yine Menemen Belediyesi'nde gördüğü mobbing nedeniyler intihar girişiminde bulundu. Bir diğer olay ise; Belediyede çalışırkan çöp toplama traktöründen düşüp, tekerleğin altında klalarak ölen bir arkadaşımız var. Bugün 1 Mayıs. İşçilerin, emek mücadelesinin kutlandığı gün. Böyle bir günde Menemen Belediyesi'nde yaşanan iş cinayeti ve mobbing ile ilgili hiçbir sorumlu açıklama yapmıyor. " ifadelerini kullandı.