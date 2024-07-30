Urla’da orman yangını kontrol altına alındı

Yayınlanma: 30.07.2024 - 18:02

Güncelleme: 31.07.2024 - 10:03

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 8 yer ekibi ile müdahale edildi.

Havadan ve karadan gece boyunca yapılan çalışmalar sonucunda alevler kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

135 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Gece saatlerinde yangın bölgesine giden İzmir Valisi Süleyman Elban ise yangının mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle başladığının tahmin edildiğini ve işletme sahibi İ.A.'nın (33) savcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirdi. Elban, “Yangına, 10 dakika içerisinde hava ekiplerimizle, ardından da karadan müdahalemiz başladı. Sahil Güvenliğimiz botlarıyla 15 vatandaşımızı da tahliye ettik. 29 karavanda ve 7 evde de 135 vatandaşımızın hızlıca can güvenliği açısından risk oluşmaması amacıyla tahliyelerini sağladık” dedi.

"100 YILLIK ZEYTİN AĞAÇLARI YANDI"

Ekiplerin yangını kontrol alma çalışmaları devam ederken açıklamalarda bulunan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Yangın Yağcılar Köyü'nden Demircili Köyüne doğru yaklaştı, bir kısmı deniz de son buldu. Hâla Demircili Köyü'nün Sazlıkaynak dediğimiz üst kısımları yanıyor. Burada 2 bine yakın 50 yıllık, 100 yıllık zeytin ağaçları yandı. Yanan büyük bir kısım orman, makilik alan da yanıyor. Ciğerlerimiz yanıyor" ifadelerini kullandı.

BİR ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI, BİR ARAZÖZ YANDI

Yangının çıkışına ilişkin de açıklamalarda bulunan Balkan, "Yangının mangal kömürü üretim tesisinden çıktığı ifade ediliyor, iki kişi gözaltına alındı. Bir ihmal sonucu çıkan yangın denize kadar gitti. Neredeyse 15 kilometre alan yandı. Güvenlik amaçlı 10-15 ev tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı yok ama bir orman işçisi yaralandı, bir arazöz yandı. Hâlâ söndürme çalışmaları devam ediyor, ulaşılamayan yerler var. 65-70 kilometre hızla rüzgar esiyor, helikopterler uçamıyor. İnşallah kontrol altına alınacak" diye konuştu.

"GELECEĞİMİZİ KARARTMAYIN"

Yurttaşlara çağrıda da bulunan Balkan, "Özellikle mangal ve ateş konusunda uyarıyorum. Lütfen ormanda ateş yakmayın, mangal yakmayın, geleceğimizi karartmayın" dedi.