Urla'da panik anları: ESHOT otobüsü yoldan çıktı!
İzmir’in Urla ilçesinden Çeşme istikametine giden ESHOT otobüsü, yoğun sisin de etkisiyle sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Sürücü ve tek yolcu kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 08.00 sıralarında 737 No’lu Urla-Kadıovacık hattında hizmet veren ESHOT otobüsü, Urla Zeytinler Mahallesi otoban çıkışında yoğun sisin de etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
YARA ALMADAN ATLATTILAR
Şoför ve otobüsteki tek yolcu kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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