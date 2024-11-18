Otobüs terminalinde dehşet: Büfeciyi bıçakladı!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:25

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:26

İnegöl Şehirlerarası otobüs terminalinde büfecilik yapan Metin B., iddiaya göre sabah 05.00 sıralarında otogarda yatan şahsı yatmaması konusunda uyardı.

Olayı gören vatandaş Selami T., bu duruma öfkelendi. Metin B. İle Selami T. arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Selami T. elindeki bıçakla Metin B.’yi göğsünden yaralayıp kaçtı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı daha sonra ameliyata alındı. Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.