THY'de neler oluyor? Erdoğan’ın pilotu, TÜGVA, TÜRGEV, Ensar...

29 Ekim 2021 Cuma, 16:56

Pandemi döneminde kargoculuk taşımacılığının öneminin artması ve ortaya çıkan lojistik ihtiyacının ardından büyüyen Turkish Cargo'nun geçen günlerde THY bünyesinden ayrılarak yoluna 'ayrı bir şirket' olarak devam edeceği duyurulmuştu. Turkish Cargo'nun açıklanan yönetim kurulunda ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve TÜGVA'ya yakınlığı ile bilinen isimler yer aldı.

THY bünyesinde faaliyet gösteren Turkish Cargo, taşımacılık dünyasında büyük öneme sahip. Şirket, 2019 ve 2020 yılında büyüme göstererek dünyanın en büyük 7. hava taşıma firması olmuştu.

BAŞARISI İLE ÖVÜNMÜŞLERDİ

Turkish Cargo, dünya genelinde, 95’i direkt kargo noktası olan 320’den fazla destinasyona hava kargo hizmeti sağlıyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Turkish Cargo’nun başarısını 2019 yılının ilk iki ayında yakaladığımız başarının sürpriz olduğunu söyleyemeyiz. Biz bu şaşırtıcı başarıları iki yıldır yaşıyoruz" sözleriyle anlatmıştı.

"YÜZDE YÜZ THY İŞTİRAKİ"

Şirketin yükselişinin ve başarılarının ardından THY tarafından KAP'a Kasım 2020 yılında bir bildirim yapılarak, Turkish Cargo'nun "önemli oyuncular arasındaki" yerini sağlamlaştırmak ve "potansiyel stratejik yurt dışı ortaklıklar" için yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verildiği bildirilmişti.

THY 10 ay sonra KAP'a yeniden bir bildirimde bulunarak daha önce övgü ile bahsedilen ve dünyanın en büyük kargo şirketlerinden biri olan Turkish Cargo'nun THY ile uyumlu çalışamadığını belirtti. Bildirimde, THY'nin yolcu odaklı mevcut yapısı nedeniyle Turkish Kargo’nun tam potansiyelini ortaya koyamadığı ifade edildi.

THY’nin söz konusu ayrılma ile THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne farklı tüzel kişilik kazandırmayı hedeflediği belirtildi. Buna göre ayrılma sonrası Turkish Cargo'nun 50 bin liralık sermayesi 3,23 milyar liraya çıkarılacaktı.

FAHRETTİN ALTUN'UN EŞİ DE YÖNETİM KURULUNDA

Öte yandan şirketin yönetim kurulunda ise TÜGVA ve TÜRGEV'den yönetici isimlerin yer alması dikkat çekti. Yöneticilerden biri de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun'du.

2020 yılında THY Yönetim Kurulu'nda yer alan Altun'un yüksek oranda ücret aldığı ortaya çıkmıştı. THY'nin 1 Ocak-31 Aralık dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun 'Mali Haklar' bölümünde, Altun'a aylık 20 bin lira ödeme yapıldığı kaydedilmişti.

Fahrettin Altun, eşi Fatmanur Altun'un maaşı hakkında yaptığı açıklamada, "Eşim de sadece Marmara Üniversitesi'nden ücret alıyor. THY Yönetim Kurulu Üyeliği'nden herhangi bir ücret almıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Turkish Cargo'nun bir başka Yönetim Kurulu Üyesi olan Mithat Görkem Aksoy ise, 2019 yılında Erdoğan’ın pilotluğunu da yapmıştı.

BİR TÜGVA YÖNETİCİSİ DAHA

Bir başka yönetim kurulu üyesi de, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Melih Ecertaş. Ecertaş'ın geçmişte AKP Gençlik Kolları'nda görev yaptığı ve Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) yöneticilikte faaliyetinde bulunduğu biliniyor.

EN BÜYÜK ENSAR DESTEKÇİSİ

Turkish Cargo'nun bir başka yönetim kurulu üyesi ise, Ensar Vakfı’nın en büyük sponsorlarından Turkcell’in eski CEO’su Muzaffer Akpınar. Akpınar, aynı zamanda KVK Yönetim Kurulu Başkanı, Dost Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Portmobil Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam ediyor.