Uşak Belediye Başkanı Yalım’dan AKP’li Güneş’in iddialarına yanıt: ‘Asıl tecavüzü TÜGVA ve ÖNDER yapmıştır’

Yayınlanma: 02.05.2024 - 17:53

Güncelleme: 02.05.2024 - 17:54

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, TBMM Genel Kurulu'nda bir iddiada bulundu. Güneş, seçimden önce Uşak Belediyesi'nin bir mülkünün kullanılması için Önder Derneği’yle sözleşme imzaladığını söyleyerek, “Uşak Belediye Başkanı CHP’li Özkan Yalım’ın bu mülkiyetin kilidini değiştirdiğini ve ‘haneye tevavüz ettiğini’” öne sürdü.

Güneş’in iddialarına Yalım'dan sert yanıt geldi. Yalım, “Vatandaşımızın ödediği vergilerin bu derneklere nasıl harcandığı, Uşak Belediyesi’nin mülklerinde bu derneklerin ve vakıfların nasıl bedava oturtulduğu, giderlerinin belediye tarafından karşılandığı aşikârdır ve apaçık ortadadır. Eğer hak hukuk istiyorsanız bir an önce bu mülklerde bedava oturan, vatandaşın ödediği vergilere kene gibi yapışan bu derneklerden hep birlikte kurtulalım. Siz de bunların öncülüğünü yapıp Meclis'te sözcüsü olmayın” dedi.

Yurttaşların parasını koruyacağını söyleyen Yalım, konuya ilişkin kararı en kısa zamanda belediye meclisinden geçireceğini ifade etti.

‘TÜGVA ÜCRET ÖDEMEDEN BİNAYI KULLANDI’

Gediz Uluyolu’nda bulunan TÜGVA binasının önünde konuşan Yalım, Uşak Belediyesi’ne ait olan bu binanın 7 Ağustos 2017'de TÜGVA’ya tahsis edildiğini, 7 yıl boyunca bu vakfın hiçbir ücret ödemeden bu binayı kullandığını anlattı. Yalım, “Buraya gelince karşılaştığımız ortam maalesef çok kötüydü. Binada bulunan her şeyi, tavandaki lambadan dolaplara, raflardan masalara, kombiden peteklere kadar aklınıza gelebilecek her şeyi kırmış ve dağıtmışlardı. Açıkçası kamu malını ve vatandaşın vergileriyle yapılan yatırımları bu şekilde tahrip etmeleri bizi çok üzdü” dedi. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından bazı TÜGVA yetkililerinin üstünkörü temizlik yapmaya çalıştığını aktaran Yalım, içeride bulunan bir panoya ‘Bir gün elbet geri döneceğiz’ yazıldığını vurguladı. Yalım, “Açıkça söylüyorum, dönemeyeceksiniz. Uşak halkı size bir daha milletin malını har vurup harman savurma hakkını vermeyecek” ifadelerini kullandı.

‘FATURAYI YILLARCA BELEDİYE ÖDEMİŞ’

Ardından ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’ne giden ve burada konuşan Yalım, daha önce Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün kullandığı binanın 2 Ağustos 2021 yılında bu derneğe tahsis edildiğini söyledi. Bu derneğin de herhangi bir ücret ödemediğini vurgulayan Yalım, tüm giderlerin Uşaklı yurttaşların vergileriyle karşılandığını söyledi. AKP’li Güneş’e yanıt veren Yalım, “Bunca yıllık tecrübeli bir milletvekili olarak önce beni arayıp bu konu hakkındaki gerçekleri öğrenip ondan sonra konuşması gerekirdi. Kendisinin iddia ettiği gibi ekiplerimiz bu binalara tecavüz etmedi. Tam tersi ortada bir tecavüz varsa o da TÜGVA ve ÖNDER’in Uşak halkının ödediği vergilere ettiği tecavüzdür” dedi.

Açıklamasında ÖNDER yetkililerine de seslenen Yalım, “Bu bina Uşaklı vatandaşlarımındır. Ben bu binayı halkıma açacağım ve halkımın rahatça kullanabileceği şekilde bir kreş yapacağım. Bir an önce bu binayı boşaltın” dedi.