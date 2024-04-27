Uşak Belediyesi’nin borçları açıklandı

Yayınlanma: 27.04.2024 - 17:33

Güncelleme: 27.04.2024 - 17:40

CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, belediye binasına astırdığı afişle Uşak Belediyesi’nin borçlarını halka açıkladı.

Asılan afişe göre Uşak Belediyesi’nin eski dönemden kalan toplam 1 milyar 276 milyon 816 bin 921 TL borcu bulunuyor. Borçların bir kısmı Uşak Belediyesi’ne aitken bir kısmının belediye iştiraklerine ait olduğu görülüyor.

Buna göre UB Maden ve Yatırım İşletmeciliği’nin 24.04.2024 tarihi itibariyle 6 milyon 783 bin 071 TL, Uşak Belediyesi Personel Limitet Şirketinin 01.04.2024 tarihi itibariyle 109 milyon 552 bin 280 TL, UTAŞ İnşaat Anonim Şirketinin 180 milyon TL ve Uşak Spor Anonim Şirketinin 43 bin TL borcu bulunuyor.

''UŞAK HALKININ SIRTINA BİNMİŞ BİR YÜKTÜR''

Adeta bir enkaz devraldıklarını belirten Yalım, “Bu borç Uşak halkının sırtına yüklenmiş bir yüktür ve biz var gücümüzle üretimi ve gelirlerimizi artırarak bu durumu düzelteceğiz” dedi. Öte yandan vatandaşların ve basın mensuplarının görebilmesi için belediyenin binasına asılan büyük afiş birçok kişinin ilgi odağı oldu.