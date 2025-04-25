Uşak merkezli 'yasadışı bahis' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Uşak merkezli 3 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Uşak merkezli 'yasadışı bahis' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:30

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendi ve başkaları adına yasa dışı bahis yapan 3 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerden B.Ç. Hatay'da, M.M.Ç. ve B.Y. İstanbul'da yakalandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin banka ve kripto cüzdan hesaplarından yaklaşık 490 milyon liralık işlem yaptığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.


Etiketler: #bahis #yasa dışı bahis

İlgili Haberler

İngiltere'de kumar skandalı: Milletvekilleri seçim tarihine bahis oynamış

İngiltere'de kumar skandalı: Milletvekilleri seçim tarihine bahis oynamış
9 milyon 950 bin TL işlem hacmi... Hatay’da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

9 milyon 950 bin TL işlem hacmi... Hatay’da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
Kerimcan Durmaz'ın 'Yasa dış bahise teşvik' davası ertelendi

Kerimcan Durmaz'ın 'Yasa dış bahise teşvik' davası ertelendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler