Uşak merkezli 'yasadışı bahis' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Uşak merkezli 3 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendi ve başkaları adına yasa dışı bahis yapan 3 şüpheliyi tespit etti.
Şüphelilerden B.Ç. Hatay'da, M.M.Ç. ve B.Y. İstanbul'da yakalandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin banka ve kripto cüzdan hesaplarından yaklaşık 490 milyon liralık işlem yaptığı tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Etiketler: #bahis #yasa dışı bahis
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