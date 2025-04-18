9 milyon 950 bin TL işlem hacmi... Hatay’da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'da başkalarına ait banka hesaplarını elde edip 9 milyon 950 TL hacimli yasadışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

9 milyon 950 bin TL işlem hacmi... Hatay’da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:10

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte bir çetenin bahis ve şans oyunları kapsamında başkalarına ait banka hesaplarını elde edip, yasadışı bahis sitelerindeki hesapları yöneterek para nakline aracılık ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin hesaplarında 9 milyon 950 bin TL işlem hacmi bulunduğu anlaşıldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında K.G., A.B., M.A., M.Ş.G., D.G. ile D.G. gözaltına alındı.

Aramalarda; 14 cep telefonu, 1 tablet, 2 laptop, 10 sim kart, 5 kredi kartı, çok sayıda doküman ve 229 bin 400 TL ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.


Etiketler: #hatay #Yasadışı bahis #bahis

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