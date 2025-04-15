İngiltere'de kumar skandalı: Milletvekilleri seçim tarihine bahis oynamış

Yayınlanma: 15.04.2025 - 15:59

Güncelleme: 15.04.2025 - 15:59

2005 tarihli Kumar Yasası’nın 42. Bölümü uyarınca suçlanan 15 kişi arasında, eski Başbakan Rishi Sunak’ın en yakın danışmanlarından biri olan ve Galler’in Montgomeryshire bölgesini temsil eden eski milletvekili Craig Williams da yer alıyor.

Kumar Komisyonu, söz konusu kişilerin seçim tarihine ilişkin önceden edinilen gizli bilgileri kullanarak bahis oynadığını ve bunun “hile” suçu teşkil ettiğini duyurdu.

Sadece Williams değil, Muhafazakâr Parti’nin kampanya direktörü Tony Lee, 2024 seçimlerinde aday olan Laura Saunders ve partinin baş veri sorumlusu Nick Mason da suçlananlar arasında bulunuyor.

Kumar Komisyonu, soruşturmanın “Haziran 2024’te başlatıldığını” ve özellikle seçim tarihi gibi bilgilere erişimi olan kişilerin bahis oynayarak piyasada haksız avantaj elde ettiğinden şüphelenildiğini belirtti.

İddia edilen bahisler nedeniyle suçlanan kişilerin tam listesi:

Simon Chatfield,

Russell George,

Amy Hind,

Anthony Hind,

Jeremy Hunt,

Thomas James,

Charlotte Lang,

Anthony Lee,

Iain Makepeace,

Nick Mason,

Paul Place,

Laura Saunders,

James Ward,

Craig Williams,

Jacob Willmer.

ADAYLIKLARI DÜŞÜRÜLDÜ, KOLTUKLAR KAYBEDİLDİ

Craig Williams, hakkında çıkan iddiaların ardından 4 Temmuz'daki seçimlerde aday gösterilmedi ve İşçi Partisi bölgeyi kazandı. Aynı şekilde, Laura Saunders da Bristol North West bölgesinde seçimi kaybetti.

Muhafazakâr Parti'den yapılan açıklamada, soruşturma süresince suçlanan mevcut personelin görevden uzaklaştırıldığı ve Komisyon’la tam işbirliği içinde olunduğu belirtildi.

“Bu olaylar geçen yılın Mayıs ayında yaşandı. Parti şu anda yeni bir liderlik altında yoluna devam ediyor.”

İŞÇİ PARTİSİ'NDEN SERT TEPKİ

İşçi Partisi Başkanı Ellie Reeves, durumu “çok ciddi bir gelişme” olarak nitelendirerek sert bir açıklama yaptı:

“Görevi kötüye kullanarak zenginleşmeye çalışan kimsenin Muhafazakâr Parti’de yeri olmamalı. Halk, sorumluların hukuk önünde hesap vermesini bekliyor.”