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Uşak'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Uşak'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

20.07.2025 16:10:00
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AA
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Uşak'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını amatör kameralarıyla kayıt altına alan köylüler gözyaşlarına boğuldu.

Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

KÖYLÜLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangını köylerinden takip eden vatandaşlar o anları cep telefonuyla kayıt altına alırken, bazıları da gözyaşlarına boğuldu. 

Yangında alevlerin büyüdüğü görülürken ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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