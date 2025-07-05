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Uşak'ta orman yangınına neden olan iki kardeş hakkında karar verildi!

Uşak'ta orman yangınına neden olan iki kardeş hakkında karar verildi!

5.07.2025 11:46:00
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AA
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Uşak'ta orman yangınına neden olan iki kardeş hakkında karar verildi!

Eşme ilçesinde saman balyalama makinesinden çıktığı değerlendirilen orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Balabancı köyü yakınlarında 3 Temmuz'da tarım arazisinde saman balyalama makinesinden çıktığı ve meşelik alana sıçradığı değerlendirilen yangına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeşin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen R.S. ve B.S. tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Balabancı köyünde 3 Temmuz'da tarım arazisinden başlayan yangın meşelik alana sıçramış, alevlere 2 helikopter, 9 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale edilmişti.

Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 30 hektar meşelik, 20 hektar zirai alan zarar görmüştü.

Tarım arazisinde saman balyalama makinesiyle yangına sebebiyet verdiği öne sürülen R.S. ve B.S. kardeşler gözaltına alınmıştı.

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