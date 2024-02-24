Cinsel tacizle suçlanıyordu: Rock yıldızına açılan dava reddedildi

Geçtiğimiz aylarda cinsel tacizle suçlanan ünlü rock grubu Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler'a dava açılmıştı. Oyuncuya yöneltilen suçlama reddedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 12:38
Cinsel tacizle suçlanıyordu: Rock yıldızına açılan dava reddedildi
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Aerosmith'in vokalisti ve aynı zamanda ünlü oyuncu Liv Tyler'ın babası olan Steven Tyler, 1973'te tanıştığı ve o dönemde 16 yaşında olan bir kıza cinsel tacizde bulunmakla ve kürtaj yaptırmaya zorlamakla suçlanmıştı.

NTV'nin aktardığına göre, Steven Tyler, reşit olmayan birine taciz iddiasında bulunan Julia Misley'in dava açmasından sonra iddiaları yalanlamıştı. Bu dava hala devam ediyor.

YENİ SUÇLAMA

Şarkıcı daha sonra, model Jeanne Bellino tarafından cinsel saldırıyla suçlandı. Şimdilerde 66 yaşında olan Bellino, aynı gün içinde iki kez Tyler'ın tacizine uğradığını iddia etti.

Olay yaşandığı sırada 17 yaşında olan ve modellik yapan Bellino, şarkıcının kendi rızası dışında onu öptüğünü ve cinsel ilişkiye zorladığını söyledi. Cinsel tacizin ardından hastaneye kaldırılan ve ilaç tedavisi gören Bellino mahkemeye başvurdu.

Tyler ise "şiddetle" iddialara karşı çıkmıştı.

Dava yargıcı, Bellino'nun şarkıcıyı dava etmek için çok uzun süre beklediğini ifade ederek davanın reddinine karar verdi.

Tyler'ın avukatı kararla ilgili "Yargıcın muhakemesine katılıyoruz ve müvekkilimiz adına bu sonuca minnettarız" ifadelerini kullandı.


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