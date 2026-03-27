Uşaklılardan Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına tepki: 'Halkın iradesini ayaklarla altına aldılar'

27.03.2026 15:54:00
Güncellenme:
ANKA
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından belediye önünde toplanan yurttaşlar, “Demokrasi, halkın iradesini ayaklar altına aldılar” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından Uşaklılar, belediye binası önünde toplandı.

"HALKIN İRADESİNİ AYAKLAR ALTINA ALDILAR"

Yurttaşlardan Ali Uzun, "Türkiye'de demokrasi ayaklar altına alındı. Demokrasi yok. Halkın iradesini ayaklar altına aldılar. Adaleti birileri kullanıyor, adaletin yaptığı işler insanları mahvediyor. Yöneticiler demokrasiyi, adaleti kullanarak kendi çıkarlarını korumaya çalışıyorlar" dedi.

"GÜZEL HİZMETLER VERİYORDU BAŞKANIMIZ"

Mehmet Akın ise "Özkan Başkan'ın vatandaşa yaptığı hizmetleri engellemenin bir parçası bu. Halk Ekmek, Halk Et. Yaşlılara, emeklilere yönelik kahvehane açılışı yapacaktı. Güzel hizmetler veriyordu başkanımız. Maalesef bu hizmetleri, halkla iç içe oluşunu engellemek için böyle bir yola başvuruldu herhalde. Demokrasiyi ayaklarla altına aldılar. Cumhuriyete düşman bu insanlar. Özkan Başkan'ın daha planları, şehrimize yapacağı hizmetler vardı, onları engellemek bunun amacı" diye konuştu.

"BİZİM VERDİĞİMİZ OYLARI YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Uğur Özdemir de Özkan Yalım'ın hiçbir suçu olmadığını belirterek "Bana göre hiçbir suçu günahı yok. Laf olsun diye CHP'lileri tutukluyorlar. Asıl söz konusu bizim irademiz. Halkın iradesine karşı çıkıyorlar. Kanunları uygulasalar herkes suçsuz, günahsız bana göre. Ama kanun tanımıyorlar" dedi.

Osman Günaydın ise, "Bunlar kendi kafalarına göre suç icat ediyorlar, alıp götürüyorlar. Bunda da bir şey olmadığını kendileri de biliyorlar. Ama götürüyorlar işte millete eziyet. Bizim verdiğimiz oyları yok etmeye çalışıyorlar. Ama yine gelecek, yine kazanacak. Yine seçim olsa fazlasıyla kazanacak. İmamoğlu'nun 13 bin oyu iptal edildi 800 binle geldi ya aynı Özkan Yalım da tekrar adaylılığı koyduğunda beş misli fazla oyla kazanacak. Bunlara denecek bir şey yok. Her yerde uyguladıkları aynı. Yakında güneşe karşı işedi diye adam toplayacaklar. Bunlar suç buluyorlar" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Operasyon #gözaltı #Özkan Yalım #Uşak Belediyesi

CHP lideri Özgür Özel'den Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyona ilk tepki! Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi'nde Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyona dair ilk kez konuşan CHP lideri Özgür Özel "Türkiye'nin dört bir yanında baskı ve saldırı altındayız, ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak 150 ülkeden 250 gence ev sahipliği yapan bu kongreyi organize edebilecek kadar da ayaktayız. Dimdik ayaktayız. Bir yandan mücadeleyi, bir yandan yapmamız gereken işleri sürdürüyoruz" dedi.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki! Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasının ardından CHP yönetiminden peş peşe tepki açıklamaları geldi. Açıklamalarda, operasyonun düğmesine basan adrese dikkat çekilerek "Türkiye’nin dört bir yanındaki seçilmişlere yönelik operasyonların adresi neden hep aynı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı belediyelerden mi sorumlu?" denildi, "FETÖ'nün zihniyeti yerinde durmakta, yöntemleri yaşatılmaktadır" vurgusu yapıldı.
Son dakika... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alındı! Son dakika haberi... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eşzamanlı operasyon düzenlendiği aktarıldı.