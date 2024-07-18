Uşak’ta iki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

Uşak’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 07:26
Uşak’ta iki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesi ile İkinci Okul Sokak kesişiminde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, T.K. idaresindeki 64 KC 310 plakalı otomobil İstiklal Caddesi üzerinde seyir halindeki iken, İkinci Okul Sokak üzerinden gelen M.Y. yönetimindeki 06 AG 347 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

2'Sİ ÇOCUK 6 YARALI!

112 sağlık ekiplerince, otomobil sürücüleri ile 06 AG 347 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan H.Ç ve 64 KC 310 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan S.K., M.M.K (4) ve R.E.K. (6) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.


uşak haberleri trafik kazası haberleri

İlgili Haberler

Feci kazadan acı haber geldi: 15 yaşındaki Miray hayatını kaybetti!

Feci kazadan acı haber geldi: 15 yaşındaki Miray hayatını kaybetti!
Trafik kazasında yaralanmıştı... Hamile kadın hayata tutunamadı

Trafik kazasında yaralanmıştı... Hamile kadın hayata tutunamadı
Patronun tehdidi sökmedi: Eti Krom'da mücadele eden işçiler kazandı!

Patronun tehdidi sökmedi: Eti Krom'da mücadele eden işçiler kazandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler