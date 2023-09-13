Uşak'ta bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı
Uşak'ta Afganistan uyruklu 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Köme Mahallesi Kurt Sokak'ta Afganistan uyruklu M.T. ve R.M. ile N.H. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.H, M.T. ve R.M'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan R.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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