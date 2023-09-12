Bursa'da cadde ortasında 'bıçaklı' saldırı!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:50

Güncelleme: 12.09.2023 - 13:50

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Millet Caddesi'nde tartıştığı İ.D. (38) tarafından bıçakla ağır yaralanan Nazım Kahraman (38) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin İ.D. olduğunu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İ.D'yi sabah saatlerinde bir parkta gözaltına aldı.

İ.D. ifadesinde yürürken Nazım Kahraman'la karşılaştığını, ardından tartıştıklarını ve Kahraman'ı bıçakladığını itiraf etti. İ.D'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kahraman, dün akşam saatlerinde Millet Caddesi'nde yürürken yanından geçen İ.D. ile tartışmaya başlamış, kavgaya dönüşen olayda ağır yaralanan Kahraman hastaneye sevk edilmişti.