Uşak'ta dehşet: 6. kattan aşağı atılan 2 aylık bebek öldü
Uşak'ta annesi tarafından apartmanın 6. katından beton zemine atılan 2 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Uşak’ta Ünalan Mahallesi Cimcim Sokak üzerinde iddiaya göre, ablasının evinde olan D.A. (24) henüz nüfusa kaydettirmediği 2 aylık erkek bebeğini 6. kattan aşağı attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken anne D.A. ise gözaltına alındı.
Öte yandan yapılan araştırmada evde anne D.A.'nın yakınlarının olduğu, bebeği bir anda alarak balkondan attığı öğrenildi.
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