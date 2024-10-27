Uşak’ta faciadan dönüldü! İki araç çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralı

Uşak’ın Eşme ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Uşak’ta faciadan dönüldü! İki araç çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 10:40

Eşme-Kula karayolu Kıranköy yakınlarında, İ.A. (39) idaresindeki 06 ZGC 25 plakalı otomobil ile R.G. (43) yönetimindeki 45 RA 8829 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI

112 Sağlık ekiplerince hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan B.B. (36), otomobil sürücüsü İ.A. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi H.A. (34) ve çocukları A.P.A. (8), A.Ç.A. (14) ve F.S.A. (7) Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Etiketler: #yaralı #kaza

İlgili Haberler

İstanbul'da silahlı bıçaklı ’laf atma’ kavgası: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı bıçaklı ’laf atma’ kavgası: 2 yaralı
Köylerine dönüyorlardı... Kastamonu'da feci kaza! Tofaş hurdaya döndü: 10 yaralı

Köylerine dönüyorlardı... Kastamonu'da feci kaza! Tofaş hurdaya döndü: 10 yaralı
Elazığ'da gece yarısı dehşet anları... Kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

Elazığ'da gece yarısı dehşet anları... Kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler