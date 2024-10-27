Uşak’ta faciadan dönüldü! İki araç çarpıştı: 2'si çocuk, 6 yaralı

Yayınlanma: 27.10.2024 - 10:40

Güncelleme: 27.10.2024 - 10:40

Eşme-Kula karayolu Kıranköy yakınlarında, İ.A. (39) idaresindeki 06 ZGC 25 plakalı otomobil ile R.G. (43) yönetimindeki 45 RA 8829 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA YARALI

112 Sağlık ekiplerince hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan B.B. (36), otomobil sürücüsü İ.A. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi H.A. (34) ve çocukları A.P.A. (8), A.Ç.A. (14) ve F.S.A. (7) Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.