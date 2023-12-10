Uşak'ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Uşak’ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 07:00
Uşak'ta iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
Abone Ol google-news

Kavga, Uşak merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi 6. Yalçın Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.S. (62) darp sonucu, M.S. (54) ise bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince A.S. ve M.S. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Öte yandan M.S’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince olay yerinden kaçan şüpheliler A.G. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


İlgili Haberler

11 kişinin yaralandığı kavgada yeni gelişme... Tutuklu sayısı 21'e yükseldi!

11 kişinin yaralandığı kavgada yeni gelişme... Tutuklu sayısı 21'e yükseldi!
Restoran önündeki bıçaklı kavgada yeni gelişme

Restoran önündeki bıçaklı kavgada yeni gelişme

En Çok Okunan Haberler