Restoran önündeki bıçaklı kavgada yeni gelişme

Bir restoranın önünde tartıştığı Serkan Güngör’ü (43) bıçaklayarak öldüren Furkan Tokgöz (22) jandarma tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 12:12
Restoran önündeki bıçaklı kavgada yeni gelişme
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı mahallede oturan, bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk babası Serkan Güngör ile Furkan Tokgöz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada boğazından bıçaklanan Serkan Güngör ağır yaralandı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından Furkan Tokgöz'ü yakalayıp gözaltına aldı. Tokgöz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.


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